Sacra famiglia, a Seriate rubate le offerte per le missioni

Erano pochi, o tanti, soldi destinati ai bambini poveri delle missioni delle Suore della Sacra Famiglia: ma non ci arriveranno mai. Qualcuno se n’è appropriato, ha preso la cassetta, in chiesa, e se l’è portata via: contenitore e contenuto. È accaduto nei giorni di Pasqua, nella chiesa della Sacra Famiglia a Comonte. Non si sa quanto denaro vi fosse contenuto, ma era da un po’ di tempo che la cassetta non veniva svuotata dalle suore.

La scoperta il giorno di Pasqua

Con stupore e amarezza la scoperta domenica mattina, Pasqua di Risurrezione, alla Messa delle 7,30: la cassetta delle offerte non c’era più. «Secondo nostre ipotesi- racconta la superiora generale Madre Chiara Rivola – potrebbe essere successo giovedì verso le 18,30, perché in quel momento, terminata la celebrazione liturgica In Coena Domini, ci siamo spostati tutti, celebrante e fedeli, nella cappella all’interno dell’istituto per deporre il Santissimo Sacramento, in quanto poi la chiesa sarebbe restata chiusa venerdì e sabato, per riaprire la domenica di Pasqua. In quei pochi minuti la chiesa è rimasta incustodita, dando modo a qualcuno di prendere la cassetta».