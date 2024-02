Scappa dai carabinieri, raggiunto e arrestato a Lallio: aveva 114 dosi di cocaina

Da lì è scattato un lungo inseguimento lungo le vie della zona, durante il quale il fuggitivo, con la sua guida spericolata, ha messo in pericolo i viaggiatori, imboccando rotatorie e strade contromano, seminando il panico. L’uomo, dopo aver percorso le strade di vari comuni vicini a Bergamo, ha imboccato una strada a fondo chiuso del comune di Lallio, dove è stato costretto ad abbandonare il veicolo. L’uomo è scappato a piedi, scavalcando diverse recinzioni di ville private presenti nella zona. I militari hanno continuato a inseguirlo fino a quando, il fuggitivo, con l’intento di scavalcare l’ennesima recinzione di un’abitazione, è caduto a terra, venendo finalmente bloccato e messo in sicurezza.

Nel corso dello spericolato inseguimento in auto, inoltre, l’uomo si è liberato di 5 barattoli contenenti 114 dosi di cocaina in tutto, pronte per la vendita, per un peso complessivo di 130 grammi. Sul fondo di ogni barattolo era inoltre presente un pezzo di hashish per un peso complessivo di 20 grammi in tutto.