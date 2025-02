Scende dal bus e viene investito da un’auto: resta grave un 17enne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di lunedì 11 febbraio sulla statale Cremasca alle porte di Zanica. Un ragazzo di 17 anni, di Urgnano , è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall’autobus di linea: è rimasto ferito in modo grave , ma non è in pericolo di vita. L’incidente attorno alle 18,20 nel tratto della statale 591 che attraversa l’abitato.

A quel punto i passeggeri sono scesi e il diciassettenne avrebbe attraversato la strada passando davanti allo stesso pullman. Oltrepassato il bus sarebbe sbucato – il condizionale è però d’obbligo, visto che gli accertamenti sono ancora in corso – sulla strada, venendo investito da un’auto che arrivava dalla stessa direzione. Il ragazzo è stato quindi sbalzato in avanti di alcuni metri, ricadendo a terra dolorante. Immediata la richiesta dei soccorsi: sulla Cremasca sono arrivati i mezzi del 118 – l’automedica e l’ambulanza – e il diciassettenne è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Non è in pericolo di vita. L’automobilista non ha riportato ferite. I carabinieri del nucleo radiomobile di Bergamo si sono occupati dei rilievi.