Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Lunedì 02 Febbraio 2026

Schianto tra un’auto e una moto a Ponteranica, muore un uomo di 53 anni - Le foto

LA TRAGEDIA. A Ponteranica, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente in via Moroni tra un’auto e una moto. Un uomo di 53 anni è morto nello schianto.

Redazione Web
Redazione Web
I mezzi di soccorso a Ponteranica
I mezzi di soccorso a Ponteranica

Ponteranica

Un tragico incidente a Ponteranica, pochi minuti prima delle 17 di lunedì 2 febbraio. In via Moroni un uomo di 53 anni è morto in uno schianto che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Nell’incidente, che si è verificato all’altezza del locale Capolinea, sono coinvolti anche una donna di 45 anni e una bambina di 6 anni.

A perdere la vita il motociclista, che è morto sul colpo: ferite ma non gravi la donna di 50 anni e la bambina di 6, entrambe trasferite all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L’auto e la moto coinvolte nell’incidente
L’auto e la moto coinvolte nell’incidente

Sul posto i carabinieri e i mezzi di soccorso con un’auto medica, un’auto infermieristica e due ambulanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponteranica
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidente (generico)
uomo di 53 anni
Carabinieri