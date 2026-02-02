Schianto tra un’auto e una moto a Ponteranica, muore un uomo di 53 anni - Le foto

Un tragico incidente a Ponteranica, pochi minuti prima delle 17 di lunedì 2 febbraio. In via Moroni un uomo di 53 anni è morto in uno schianto che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Nell’incidente, che si è verificato all’altezza del locale Capolinea, sono coinvolti anche una donna di 45 anni e una bambina di 6 anni.