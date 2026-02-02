Cronaca / Hinterland
Lunedì 02 Febbraio 2026
Schianto tra un’auto e una moto a Ponteranica, muore un uomo di 53 anni - Le foto
LA TRAGEDIA. A Ponteranica, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente in via Moroni tra un’auto e una moto. Un uomo di 53 anni è morto nello schianto.
Ponteranica
Un tragico incidente a Ponteranica, pochi minuti prima delle 17 di lunedì 2 febbraio. In via Moroni un uomo di 53 anni è morto in uno schianto che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Nell’incidente, che si è verificato all’altezza del locale Capolinea, sono coinvolti anche una donna di 45 anni e una bambina di 6 anni.
A perdere la vita il motociclista, che è morto sul colpo: ferite ma non gravi la donna di 50 anni e la bambina di 6, entrambe trasferite all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.
Sul posto i carabinieri e i mezzi di soccorso con un’auto medica, un’auto infermieristica e due ambulanze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA