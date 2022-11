Sciopero del personale di terra a Orio, i sindacati: «Adesione all’80%»

Ha aderito circa l’80% dei lavoratori nella giornata di lunedì 7 novembre allo sciopero indetto per 24 ore (con fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21) da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl t.a. di Bergamo per protestare sulle condizioni dei 300 lavoratori di BGY International Services impegnati ogni giorno nelle operazioni di assistenza dei voili a terra, carico e scarico bagagli e check in passeggeri. «I carichi di lavoro sono aumentati - spiegano i segretari generali Marco Sala di Filt Cgil, Pasquale Salvatore di Fit Cisl e Giacomo Ricciardi di Uiltrasporti - ma i salari restano inalterati. Adesso ci aspettiamo che BGY prenda in considerazione le nostre richieste, a partire dal rinnovo del Premio di Risultato e dall’introduzione di voci che rendano veramente praticabile una conciliazione tra i tempi di vita e lavoro e il ripristino di una qualità dei rapporti sindacali tra Rsu e azienda».