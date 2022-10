Sciopero nazionale dei controllori di volo, da Orio cancellate 69 partenze

Come previsto, lo sciopero nazionale indetto dai controllori di volo per la giornata di venerdì 21 ottobre ha avuto ripercussioni anche sull’aeroporto di Orio al Serio. Enac ha specificato le fasce orarie di tutela per i passeggeri, previste dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, mentre nelle altre fasce orarie si registrano cancellazioni e variazioni di orario. Per quanto riguarda lo scalo bergamasco, sono 69 i voli in partenza oggi da Orio cancellati, mentre sono 59 i voli confermati. Le cancellazioni sono state comunicate a partire dalle 48 ore precedenti.