Scontro fra auto e moto, due feriti a Zanica

Incidente stradale sabato 23 settembre a Zanica, sulla statale 591bis, la strada che collega la Tangenziale Sud alla zona dell’aeroporto di Orio. Poco dopo le 17, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate un’utilitaria condotta da un 34enne e una motocicletta, in sella alla quale viaggiava un uomo di 47 anni. Scattato l’allarme, sono intervenute due ambulanze e un’automedica dell’Areu, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Bergamo. La dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione da parte dei militari. Il motociclista, cosciente al momento dei soccorsi, è stato portato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in «codice rosso» con sospette fratture a una gamba e a un braccio; il conducente dell’auto ha riportato una contusione al viso, anche lui è stato portato al Papa Giovanni, in «codice giallo».