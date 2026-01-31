Selfie in seggiovia per vincere un invito ai Giochi olimpici

Un allestimento simbolico nel cuore di Azzano per testimoniare l’entusiasmo per l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. A partire dal 31 gennaio e fino al 9 febbraio, in piazza IV Novembre, di fronte al Palazzo Comunale, sarà possibile partecipare all’iniziativa «Azzano San Paolo Azzurro Sport Spot - Selfie Point», scattando un selfie all’interno dell’installazione predisposta per l’occasione, che consiste in un elemento originale proveniente dall’impianto della seggiovia di Livigno, un richiamo diretto all’ambiente montano e alle discipline sportive protagoniste dei Giochi.

Come partecipare al contest

. In palio un invito per due persone ad un evento sportivo ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terrà lunedì 16 febbraio nella sala Santa Giulia dell’Ice Hockey Arena di Milano Per partecipare al contest sarà sufficiente farsi un autoscatto, accompagnandolo con una breve didascalia o un pensiero in grado di esprimere la propria creatività, i valori dello sport e il legame con il territorio. In palio un invito per due persone ad un evento sportivo ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terrà lunedì 16 febbraio nella sala Santa Giulia dell’Ice Hockey Arena di Milano.

Il vincitore verrà proclamato nell’ambito di un evento pubblico di condivisione, previsto nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, nel Palazzo comunale. «Azzano San Paolo Azzurro Sport Spot - Selfie Point rappresenta molto più di un’iniziativa fotografica: è un modo semplice e coinvolgente per sentirci parte di un evento straordinario come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali - ha sottolineato Francesca Assi, assessore allo Sport -. Attraverso un selfie ciascuno può raccontare il proprio legame con lo sport, con la comunità e con i valori che questi Giochi portano con sé: passione, impegno, inclusione”. In occasione dell’iniziativa, nelle ore serali, la facciata del Palazzo Comunale verrà arricchita da un ologramma tematico sullo spirito olimpico, riassunto nello slogan «Non conta chi arriva primo, conta che arriviamo tutti».