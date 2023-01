«Seriate, Gianna uccisa da un ladro: Tizzani credibile»

Sono state depositate in questi giorni le motivazioni con cui la Corte d’assise d’appello di Brescia ha assolto, nell’ottobre scorso, Antonio Tizzani, ex ferroviere di 74 anni accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio, professoressa in pensione, sgozzata nella sua casa di Seriate la notte tra il 26 e il 27 agosto 2016. Il marito, che era stato assolto anche in primo grado, si è sempre proclamato innocente: quella notte, è stata la sua versione sin dall’inizio, rientrando a casa aveva visto un uomo incappucciato intento a frugare nella borsa della moglie, che giaceva morta a terra .