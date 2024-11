Seriate, imbrattate le facciate dell’Istituto Majorana

Brutta sorpresa venerdì mattina (29 novembre) per gli studenti dell’Istituto Ettore Majorana di Seriate, che hanno trovato la superficie della scuola piena di scritte in vernice rossa. Lo stile sembra essere sempre lo stesso di altri atti vandalici avvenuti in provincia di Bergamo, da Palazzo Frizzoni , sede del Comune di Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni, i cimiteri di Bergamo, Nembro e per ultimo quello di San Pellegrino Terme. L’Istituto Majorana era già stato preso di mira dallo stesso genere di atti vandalici nel giugno 2023.