Si introduce in farmacia di notte a Seriate, i carabinieri lo trovano nascosto in un armadio

L’allarme è scattato nelle ore notturne e i militari sono intervenuti rapidamente . Durante le operazioni di controllo, l’uomo è stato trovato nascosto all’interno di un armadio utilizzato come deposito di farmaci. Si tratta di un cittadino tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 367 euro in contanti e di un telefono cellular e, risultati sottratti dai registratori di cassa e dai locali dell’esercizio commerciale. Il denaro era ancora contenuto in una busta della farmacia con la dicitura “fondo cassa”. L’intera refurtiva è stata restituita al titolare.