Cronaca / Hinterland
Martedì 13 Gennaio 2026

Si introduce in farmacia di notte a Seriate, i carabinieri lo trovano nascosto in un armadio

IL TENTATO FURTO. È stato arrestato nella notte tra il 12 e il 13 gennaio dai carabinieri di Bergamo un uomo che si era introdotto all’interno di una farmacia a Seriate dopo averne danneggiato una finestra.

Seriate

L’allarme è scattato nelle ore notturne e i militari sono intervenuti rapidamente . Durante le operazioni di controllo, l’uomo è stato trovato nascosto all’interno di un armadio utilizzato come deposito di farmaci. Si tratta di un cittadino tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 367 euro in contanti e di un telefono cellular e, risultati sottratti dai registratori di cassa e dai locali dell’esercizio commerciale. Il denaro era ancora contenuto in una busta della farmacia con la dicitura “fondo cassa”. L’intera refurtiva è stata restituita al titolare.

L’arrestato è stato quindi condotto al Tribunale di Bergamo per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato inoltre concesso il nulla osta all’espulsione. Successivamente l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura di Bergamo e, al termine delle procedure di rito, trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino.

