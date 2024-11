Sorisole, sequestrati 76 chili di cocaina: due arresti

La polizia di Stato di Milano ha arrestato nei giorni scorsi a Milano un cittadino albanese di 37 anni e, a Sorisole, un suo connazionale di 30 anni, entrambi con precedenti di polizia a carico e irregolari sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I poliziotti della Squadra Mobile milanese, in un servizio di controllo, hanno individuato il 37enne che, usando furgoni noleggiati e sempre diversi, faceva consegne di cocaina in diverse parti del Nord Italia.

I controlli al casello dell’A7 ad Assago

Martedì mattina, con la collaborazione della Polstrada sottosezione di Arcore, i poliziotti lo hanno fermato a bordo di un furgone nei pressi del casello A7 di Assago, trovando e sequestrando un panetto di cocaina del peso di circa 1 kg nascosto nella pancia di un grosso compressore ad aria stipato nel cassone del veicolo.

La droga era nascosta nel divano nella casa a Sorisole I soldi ritrovati nell’appartamento a Sorisole

La perquisizione della casa a Sorisole

L’uomo aveva con sé anche un mazzo di chiavi che ha consentito di accedere a un appartamento in via Matteotti a Sorisole. All’interno dello stesso sono stati rinvenuti circa 40 panetti di cocaina appoggiati sul tavolo della cucina e ulteriori 25 panetti nascosti nella struttura del divano del soggiorno oltre a una mazzetta di denaro contante per un totale di 6.570 euro, materiale per il confezionamento della droga, una macchina da sottovuoto, un bilancino di precisione, una bilancia, un quaderno con la contabilità dell’illecita attività ed una macchina conta soldi.

