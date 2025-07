Sosta notturna, linea dura a Oriocenter : «Anche 300 auto, situazione degenerata»

«Fenomeno in aumento»

«50-60 al giorno»

«Da parte nostra abbiamo potenziato la segnaletica – spiega Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter – non solo nei parcheggi ma anche nel sottopasso che porta all’aeroporto, in due lingue. Nessuno può dire di non essere stato informato. I nostri parcheggi sono ad uso della clientela e non di chi va in vacanza, c’è un divieto di sosta tutti i giorni da mezzanotte alle 5 in seguito a un’ordinanza del Comune». «Siamo arrivati ad avere anche a un picco di 300 auto a notte all’Oriocenter – sottolinea il comandante della polizia locale di Orio al Serio, Riccardo Brioschi –. Adesso siamo attorno a una media di 50-60. La multa è di 29,40 euro se pagata entro 5 giorni, altrimenti sono 42, quindi c’è chi torna dalle ferie e non riesce nemmeno a usufruire del pagamento in modalità ridotta. Ma non dev’esserci un calcolo su cosa sia più conveniente, pagare il parcheggio o prendere la multa. È un’esigenza di sicurezza, perché le zone intorno all’aeroporto sono molto sensibili e riceviamo continui alert dalla prefettura per intensificare i controlli. Non è bene che ci sia movimento di persone e auto di notte, abbiamo trovato anche qualche senzatetto che dormiva nelle auto in sosta o ladri di targhe. Per non parlare di chi lasciava l’auto addirittura sulla banchina lungo via Aeroporto. Il Comune ha installato dei guardrail ma servirebbero altri 100 metri. Il messaggio che deve passare è che l’offerta di parcheggi è considerevole, in più con gli autobus, i taxi e i noleggi con conducente c’è la possibilità di arrivare all’aeroporto senza usare l’auto. Abbiamo fatto una campagna informativa nel sottopasso, messo cartelli e divieti di sosta nei parcheggi dell’Oriocenter, bisogna continuare con maggiore intensità e speriamo che il treno contribuisca a diminuire il fenomeno».