Sosta selvaggia a Oriocenter: 140 multe

Comodo, riparato, a due passi dall’aeroporto e soprattutto gratuito. Devono averla pensata così le decine di automobilisti che nel fine settimana hanno lasciato le loro auto al parcheggio di Oriocenter prima di partire per le vacanze. Peccato che quello non è un parcheggio ad uso dei passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto , e che da mezzanotte alle 5 del mattino rappresenta pure un’area di sosta vietata. Il malcostume di utilizzarla per evitare di pagare i parking dentro e fuori dallo scalo è ripreso in concomitanza con l’esplosione del traffico aereo dopo i due anni di pandemia. E così nel fine settimana sono ricominciati anche i controlli notturni della Polizia locale: solo nella notte tra sabato e domenica gli agenti hanno elevato 140 contravvenzioni . Per gli automobilisti indisciplinati, una brutta sorpresa al rientro dalle ferie, che costerà loro 29,40 euro (se di ritorno in tempo, entro 5 giorni dalla multa), oppure 42 euro , con il rischio di vedersela raddoppiare o addirittura triplicare, in caso di più controlli.