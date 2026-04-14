Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana

Un incidente tra tre veicoli ha mandato in tilt il traffico sulla statale 470 della Val Brembana, nella mattinata di martedì 14 aprile: un tamponamento, poco dopo le 10, che ha coinvolto un tir, un’auto e un furgone, a Villa d’Almè, nel tratto di statale che - uscendo dalla città - dopo la rotonda di Arlecchino porta verso Sedrina.

Code in direzione Bergamo

Vista la dinamica iniziale, sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica, ma per nessuna delle persone a bordo dei mezzi è stato necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico, ampliato dai lavori di messa in sicurezza della scarpata in un tratto di statale poco distante dall’incidente.