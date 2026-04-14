Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana
L’INCIDENTE. Coinvolti un tir, un furgone e un’auto. Code per chi da Sedrina viaggia verso la città, fino alla rotonda di Arlecchino.
Villa d’Almè
Un incidente tra tre veicoli ha mandato in tilt il traffico sulla statale 470 della Val Brembana, nella mattinata di martedì 14 aprile: un tamponamento, poco dopo le 10, che ha coinvolto un tir, un’auto e un furgone, a Villa d’Almè, nel tratto di statale che - uscendo dalla città - dopo la rotonda di Arlecchino porta verso Sedrina.
Code in direzione Bergamo
Vista la dinamica iniziale, sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica, ma per nessuna delle persone a bordo dei mezzi è stato necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico, ampliato dai lavori di messa in sicurezza della scarpata in un tratto di statale poco distante dall’incidente.
In particolare sono state segnalate lunghe code tra Sedrina e Villa d’Almè, in direzione Bergamo, e traffico intenso in uscita dalla città e per chi proveniva dalla Villa d’Almè-Dalmine e viaggiava verso la rotonda di Arlecchino.
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