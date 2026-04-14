Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Martedì 14 Aprile 2026

Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana

L’INCIDENTE. Coinvolti un tir, un furgone e un’auto. Code per chi da Sedrina viaggia verso la città, fino alla rotonda di Arlecchino.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana
L’intervento dei vigili del fuoco dopo il tamponamento

Villa d’Almè

Un incidente tra tre veicoli ha mandato in tilt il traffico sulla statale 470 della Val Brembana, nella mattinata di martedì 14 aprile: un tamponamento, poco dopo le 10, che ha coinvolto un tir, un’auto e un furgone, a Villa d’Almè, nel tratto di statale che - uscendo dalla città - dopo la rotonda di Arlecchino porta verso Sedrina.

Code in direzione Bergamo

Vista la dinamica iniziale, sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica, ma per nessuna delle persone a bordo dei mezzi è stato necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico, ampliato dai lavori di messa in sicurezza della scarpata in un tratto di statale poco distante dall’incidente.

In particolare sono state segnalate lunghe code tra Sedrina e Villa d’Almè, in direzione Bergamo, e traffico intenso in uscita dalla città e per chi proveniva dalla Villa d’Almè-Dalmine e viaggiava verso la rotonda di Arlecchino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa d'Almè
Bergamo
Sedrina
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Problemi sociali
traffico
vigili del fuoco
Carabinieri