Tarlo asiatico: in 8 anni abbattuti più di mille alberi

Che cosa è il tarlo asiatico

Il primo esemplare scoperto a Trescore 10 anni fa

Dal 2015 è considerato pericoloso dall’Unione europea e quando le autorità fitosanitarie (in Lombardia è l’ente regionale Ersaf) lo individuano, devono essere messe in atto una serie di misure di contenimento che passano attraverso l’abbattimento delle piante infestate e di quelle cresciute nel raggio di cento metri. Un approccio spesso contestato dai cittadini, ma che sta dando i risultati sperati: il tarlo asiatico venne scoperto per la prima volta nella nostra provincia a Trescore Balneario nel 2017 e invece che diffondersi ovunque come ha fatto il bostrico è oggi limitato a cinque zone.

Mille piante abbattute

Fori di sfarfallamento del Tarlo asiatico del fusto

«Non c’erano alternative – ricorda il sindaco di quest’ultimo comune, Federico Baiguini –. Di fatto è un’operazione condotta da Ersaf che viene comunicata agli amministratori locali. Nel nostro caso ha riguardato via Nazionale e ha anticipato di qualche giorno l’inizio dei lavori per la riqualificazione dei portici: con l’ente regionale, che si farà carico di mettere a dimora nuovi alberi, stiamo studiando le soluzioni migliore per il nuovo verde urbano della zona». Non verranno invece ripiantumati gli alberi tagliati in via Gobetti a Lovere: «Per me, che sono ecologista nell’anima – sottolinea Ivo Filosi, assessore ai Lavori pubblici e al verde del comune di Lovere – è stato un colpo al cuore, ma i sette posti auto in più che si sono venuti a creare fanno molto comodo e quindi non andremo a posizionare lì nuovi alberi. Certamente ripiantumeremo nella zona delle Reme, l’altra area colpita dal tarlo asiatico, e troveremo il modo di compensare le piante che abbiamo perso in via Gobetti perché, comunque, restiamo convinti che il verde urbano sia un elemento di pregio urbanistico ma migliori anche le condizioni di vita delle persone».