Sabato 20 Settembre 2025
Torre Boldone, ritrovato senza vita l’uomo scomparso ai piedi della Maresana
IL RITROVAMENTO. Si sono concluse nelle prime ore della mattinata di sabato 20 settembre, le ricerche di un uomo scomparso nel territorio di Torre Boldone, in zona collinare ai piedi della Maresana. Il corpo è stato ritrovato senza vita: si tratta di un 80enne di Torre Boldone.
Le operazioni erano state avviate nella tarda serata di venerdì con l’intervento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco, che hanno proseguito le attività per tutta la notte e la mattina successiva.
Il corpo senza vita di Bruno Balossi, 80 anni di Torre Boldone, è stato individuato all’interno di una forra priva d’acqua, caratterizzata da pareti alte e scoscese, in un’area boschiva non lontana dalla sua abitazione. L’uomo, dalle indagini dei carabinieri, è probabilmente caduto: le ferite riportato hanno causato il decesso.
Dopo la constatazione del decesso da parte del medico del 118 e l’autorizzazione del magistrato di turno, sono iniziate le delicate manovre di recupero.
A causa del luogo impervio, i vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere alla squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale). Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 12.30.
