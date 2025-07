Tragico incidente in pista allo scalo di Orio, muore un 35enne. Voli fermi nella mattinata

Non solo il maltempo della serata tra lunedì 7 e martedì 8 che ha provocato ritardi, dirottamenti e cancellazioni. Problemi anche nella mattinata dell’8 luglio, segnalati subito dalla stessa Sacbo in una nota ufficiale: «Si comunica che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10.20 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine».