Un manichino per la Croce Rossa. «Così ricordiamo un collega»

«Il manichino è lo spunto per ricordarlo ogni volta che i volontari si eserciteranno nella rianimazione»

La cerimonia s’è svolta nella sede della Bcc a Zanica dove ha preso la parola il direttore generale Alberto Pecis: «La perdita di un collega ancora in servizio lascia disorientati anche perché la sua assenza è ravvisabile nel lavoro quotidiano, quando si incrociano i servizi che solitamente svolgeva lui, ormai da 28 anni. E vogliamo significare il suo servizio di volontariato nella Cri, il manichino è lo spunto per ricordarlo ogni volta che i volontari si eserciteranno nella rianimazione». Il manichino è stato consegnato a Cordella, alla presenza delle sorelle di Tarcisio, Elena e Annamaria e della nipote Valeria. «Tarcisio vi citava con orgoglio e riconoscenza nelle rare volte in cui parlava delle sue tribolazioni – l’intervento di Gualtiero Baresi presidente della Bcc Bergamasca e Orobica – . La donazione di questa apparecchiatura è un modo per dare senso alla sua prematura scomparsa, ogni volta infatti che i soccorritori recupereranno una vita sarà come fosse anche merito suo, come se lui fosse ancora lì, volontario della Croce rossa italiana».