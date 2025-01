Ustionato con un fuoco di fortuna: i soccorsi a un clochard a Villa d’Almè

Sono stati i Vigili del fuoco di Zogno ad avvistare e salvare un giovane di 27 anni, straniero e senza fissa dimora, che nella serata di sabato 11 gennaio, verso le 20.30, è stato investito da una fiammata di un fuoco di fortuna. Lo aveva acceso nella casetta di cartone che era riuscito a crearsi per proteggersi dal freddo in via Fonderia, a Villa d’Almé. Probabilmente con del combustibile liquido lo stava alimentando quando è partita la fiammata che lo ha investito in pieno e scaraventato giù dal muretto dell’armatura che sostiene il pilastro della strada sotto la quale aveva trovato riparo.

I Vigili del fuoco di Zogno i primi a intervenire I Vigili, di rientro da un intervento, hanno notato il fumo, sono tornati indietro trovando materiale in fiamme (tra cui una bici, dei vestiti e i cartoni), e una persona ferita, ustionata, e in stato confusionale: hanno provveduto essi stessi, oltre a spegnere le fiamme, a somministrare dell’ossigeno al giovane per dargli modo di riprendersi. Sono stati allertati il numero unico di emergenza e i Carabinieri. L’incendio è stato spento in un attimo, mentre in posto sono arrivati auto medica e ambulanza del 118.