Vacanze saltate e impiegata sparita: scattano le prime tre denunce

I carabinieri della tenenza di Seriate stanno svolgendo accertamenti sul caso delle vacanze pagate e non prenotate da molti clienti dell’agenzia viaggi «Arlecchino» in Galleria Italia. Nella giornata di martedì 8 agosto il titolare della stessa agenzia, Mario Rossi, e due clienti hanno presentato denuncia in caserma, mentre altri clienti hanno preso appuntamento per i prossimi giorni. Almeno una quindicina sarebbero coinvolti. Gli occhi sono puntati su un’impiegata di lunga data dell’agenzia che non si è presentata al lavoro e alla quale i clienti avevano pagato le vacanze per poi scoprire che il loro viaggio non era neppure stato prenotato.

«Io avrei dovuto essere in vacanza a quest’ora – racconta una di loro – e invece stamattina (ieri, ndr) sono stata in caserma a Seriate a sporgere denuncia. Spero che serva almeno a qualcosa. Ho pagato con un bonifico intestato all’agenzia e ho tenuto tutte le ricevute, ma evidentemente l’impiegata aveva accesso al conto corrente se è vero che sono spariti dei soldi. Mi chiedo a questo punto, visto che ho scoperto di non essere la sola cliente vittima di questa truffa, se valga la pena prendere un avvocato tutti insieme. Spero che il titolare dell’agenzia ci metta in contatto».