Vandali scatenati a Mozzo, le foto e la denuncia del Comune

«Nella notte fra venerdì e sabato, sicuramente dopo mezzanotte, alcune persone non meglio identificate hanno vandalizzato le vetrate del passaggio pedonale che collega la scuola secondaria alla biblioteca e alla palestra . La zona è stata messa in sicurezza e si provvederà al ripristino delle vetrate dopo la conta dei danni» fa sapere il Comune che sottolinea: «Il costo dei danni è a carico dei contribuenti di Mozzo».

Rifiuti per strada

Inoltre nella notte di sabato 8 marzo, via Castello è stata invasa dai rifiuti : «Non contenti, hanno rovesciato i bidoni e sparso sporcizia lungo tutta la via: proprio a causa dell’inciviltà di alcuni, che in passato e sistematicamente abbandonavano rifiuti sul muretto, erano stati aumentati cestini e bidoni, gli stessi bidoni che sabato notte sono stati appunto oggetto di vandalismo» continua il Comune.

Altri vandalismi nel weekend

Sempre nel weekend sono stati per l’ennesima volta vandalizzati anche i pali con le indicazioni presenti sulla pista ciclabile: altro gesto deprecabile che anche qui comporta costi per tutta la collettività. Analogo atto di vandalismo è stato messo in atto contro la cartellonistica dell’ingresso del parco e la segnaletica stradale in via dell’Industria a confine con Valbrembo.