Villa d’Almè, brucia le sterpaglie nel bosco e si ustiona: grave un pensionato

È ricoverato in gravi condizioni il 78enne di Sorisole che venerdì 7 marzo è rimasto ustionato nel bosco che circonda il centro sportivo di Villa d’Almè, all’altezza di via San Sebastiano. Stando alle prime ricostruzioni, il pensionato stava bruciando delle foglie e dei rami secchi quando, per cause ancora in fase d’accertamento, ha perso il controllo delle fiamme, bruciandosi.

L’arrivo dei soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle 17, lanciato da un giovane che stava passando in bicicletta e vedendo il 78enne in difficoltà ha chiamato il 112. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori con l’automedica di Bergamo e l’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, insieme ai vigili del fuoco di Zogno e ai carabinieri della stazione di Villa d’Almè in Sorisole.

Ricoverato in gravi condizioni