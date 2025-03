Violazione degli obblighi di assistenza familiare, a Orio arrestato il campione di ciclismo Vainsteins

L’uomo, lettone di 52 anni, deve scontare 4 mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Bergamo. L’arresto dell’ex atleta è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Lecco.

La vicenda risale al 2018

Vainsteins, per la Procura di Bergamo, dopo la separazione dalla moglie avrebbe trascurato di versare gli alimenti alla figlia che con la madre ha continuato a vivere nella Bergamasca (prima in città e poi a Stezzano), dove il campione si era trasferito. L’ex ciclista (ritirato nel 2004 e da tempo tornato in Lettonia) era quindi a processo per violazione degli obblighi di assistenza familiare, dopo la denuncia presentata nel 2012 dalla ex, pure lei lettone.

Vainsteins, a seguito della separazione, avvenuta nel 2001, si era impegnato a versare alla figlia, nata nel 1997, un milione di vecchie lire al mese, diventate 516 euro. «Fino al 2009 i versamenti sono stati puntuali - aveva spiegato nel 2018 la ex moglie in udienza -. Dal 2010 al 2012 saltuari, mentre dal 2013 a oggi (2018, ndr) non ha più versato un euro». Oggetto del contendere anche una polizza, a favore della figlia.