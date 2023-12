Violenta rissa fuori da un bar, arrestati due uomini

La rissa risale alla fine di settembre, ora sono scattate le manette per i due uomini sospettati di aver commesso una rissa a Mozzo, davanti a un bar: si tratta si un 33enne di origine dominicana e un 26enne di origine tunisina . Alle prime luci dell’alba del 14 dicembre scorso, i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bergamo nei loro confronti.

Dopo la rissa, al bar era stata revocata la licenza: all’interno del locale in diverse occasioni si erano verificati problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli autori dell’aggressione, entrambi con diversi precedenti per reati contro la persona, sono stati rintracciati a casa, rispettivamente nel comune di Canonica d’Adda e nel comune di Brembate di Sopra e immediatamente arrestati e trasferiti in carcere.