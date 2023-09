Violenta rissa in un bar di Mozzo: revocata la licenza

I Carabinieri della Stazione di Curno hanno notificato al titolare di un bar di Mozzo un provvedimento di revoca della licenza. Decisione presa a seguito della segnalazione alla competente autorità da parte dei Carabinieri, i quali sono intervenuti in più occasioni nel locale per gravi eventi di disordine.

Gli episodi criminosi e di disordine sociale creati dagli avventori del bar in questione, le reiterate violazioni penali e amministrative da parte della proprietà e le segnalazioni di degrado da parte della cittadinanza, fortemente allarmata dai citati eventi, ha evidenziato come l’esercizio in questione rappresenti un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.