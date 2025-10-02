Wilson: «Crescita record di Ryanair, 65 milioni di passeggeri trasportati»

Con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 Ryanair «continua a registrare una crescita record in tutta Italia, dove continua ad essere la compagnia aerea numero uno». Lo afferma l’amministratore delegato Eddie Wilson giunto a Milano per presentare l’offerta invernale , con 31 aerei di base a Orio al Serio (Bergamo) e Malpensa (Varese), operativi su 120 rotte, 5 in più rispetto all’analoga stagione precedente a Bratislava (Slovacchia), Goteborg (Svezia), Pescara, Varsavia (Polonia) e Plovdiv (Bulgaria).

Offerta invernale da record

Un’offerta invernale che per lo stesso Wilson è «da record» e conferma l’obiettivo della compagnia irlandese di «rafforzare la connettività a basso costo , sia internazionale sia nazionale» e di «favorire il turismo in entrata».