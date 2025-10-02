Cronaca / Hinterland
Giovedì 02 Ottobre 2025
Wilson: «Crescita record di Ryanair, 65 milioni di passeggeri trasportati»
IL BILANCIO. La compagnia low cost irlandese traccia il bilancio e lancia l’offerta invernale anche dall’aeroporto di Orio al Serio.
Milano
Con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025 Ryanair «continua a registrare una crescita record in tutta Italia, dove continua ad essere la compagnia aerea numero uno». Lo afferma l’amministratore delegato Eddie Wilson giunto a Milano per presentare l’offerta invernale, con 31 aerei di base a Orio al Serio (Bergamo) e Malpensa (Varese), operativi su 120 rotte, 5 in più rispetto all’analoga stagione precedente a Bratislava (Slovacchia), Goteborg (Svezia), Pescara, Varsavia (Polonia) e Plovdiv (Bulgaria).
Offerta invernale da record
Un’offerta invernale che per lo stesso Wilson è «da record» e conferma l’obiettivo della compagnia irlandese di «rafforzare la connettività a basso costo , sia internazionale sia nazionale» e di «favorire il turismo in entrata».
«Questo importante investimento su Milano, pari a 3,1 miliardi di dollari (2,64 miliardi di euro), con l’obiettivo di raggiungere 19 milioni di passeggeri - argomenta Wilson - sostiene la nostra strategia di lungo termine di supportare la crescita degli aeroporti regionali italiani».
Ryanair: «Eliminare la tassa municipale»
Da qui il rinnovato appello del manager irlandese al governo italiano di «eliminare la tassa municipale in tutti gli aeroporti per stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro».
In caso di eliminazione della tassa Ryanair prevede di «aggiungere 40 aerei, pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari (3,4 miliardi di euro), con 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15mila nuovi posti di lavoro in Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA