Zanica, riaperta la statale 42 dopo il rogo della betoniera - Foto

Un tratto della statale 42 «del Tonale e della Mendola» a Zanica (la tangenziale Sud) è stato temporaneamente chiuso al traffico nel pomeriggio di lunedì 21 agosto per l’incendio di un mezzo pesante. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e non ci sono stati feriti.

Il mezzo si è incendiato verso le 14 sulla corsia in direzione Grassobbio, che è stata bloccata subito. Sulla corsia di marcia opposta, in direzione Stezzano, inizialmente è stato consentito il passaggio, poi con l’intervento di una grossa gru per rimuovere il mezzo pesante è stata necessaria la chiusura di entrambe le corsie, da un lato con i carabinieri e la Protezione civile Area-Dalmine Zingonia, dall’altro con la polizia stradale. Sul posto anche il personale Anas. La strada è stata completamente riaperta verso le 20.20. Fino al completamento delle operazioni di rimozione del mezzo e pulizia della carreggiata la circolazione è stata provvisoriamente indirizzata sulla viabilità comunale.