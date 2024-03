«Il Covid a Nembro come la seconda guerra mondiale. Da una grande tragedia siamo usciti solo insieme»

«L’eredità che rimane della pandemia è che da soli non ce la possiamo fare, soltanto insieme . La consapevolezza di essere gli uni accanto agli altri, capaci di solidarietà, di collaborazione tra istituzioni, diventa il nuovo necessario. Siamo stati abituati negli ultimi decenni a vivere nell’individualismo ma nella tragedia ci siamo resi conto che solo gli uni accanto agli altri ce la possiamo cavare. Chi è riuscito a fare un’esperienza “positiva” in quei mesi è perché ha donato qualcosa a qualcun altro o al contrario si è sentito accolto».

Questo è stato particolarmente importante per i ragazzi che, con l’oratorio, si sono resi disponibili per aiutare in vari modi la comunità di Nembro. Da quell’esperienza sono nate anche delle eredità importanti come l’associazione «Migliori di così-Festival delle Rinascite» (www.miglioridicosi.it) nata nel 2023 con l’obiettivo di offrire ai giovani nuove opportunità di dialogo con personalità importanti della cultura, della scienza e dell’attualità. All’associazione saranno tra l’altro devoluti i diritti del libro edito da Vita e Pensiero (204 pagine, 16 euro).