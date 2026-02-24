I premi con «Fubal», che gran battaglia nel girone di ritorno: in otto in tre punti

L’Atalanta ribalta il Napoli, vince e prosegue la propria scalata in classifica. Il 2-1 ottenuto da Palladino e dai suoi ragazzi è un risultato pesantissimo e permette di continuare a sognare l’Europa. La squadra è viva su tre fronti e partecipando a Fubal potete divertirvi nel seguire i nerazzurri in ogni competizione fino al termine della stagione. Mercoledì 25 febbraio c’è la Champions League, si gioca il ritorno della sfida con il Borussia Dortmund. All’andata vinsero i tedeschi 2-0. Se volete fare il vostro pronostico - è gratuito e basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it -, considerate che c’è la possibilità che la gara si protragga oltre il novantesimo e Fubal, per quanto riguarda il risultato esatto, tiene conto di eventuali supplementari e rigori.

La gara coi tedeschi è l’ultimo impegno di febbraio, quindi sarà decisiva nell’assegnazione dei premi mensili: due posti in pitch view al primo classificato; una maglia dell’Atalanta autografata al secondo; il terzo in graduatoria vince un pallone firmato dalla squadra.

Le classifiche

C’è bagarre nella graduatoria mensile prima dell’ultima, decisiva, gara. Grazie a ben dieci punti conquistati contro il Napoli, Enrico Pacchiana si piazza momentaneamente in vetta con 28 punti, tallonato da Angelo Algeri e Roberta Maggioni a quota 27. Seguono in quattro a 26: Marina Marini, Roberto Burattin, Giloca 52 e Serena Giossi.

La classifica di ritorno vi accompagnerà fino a fine stagione e al momento è serratissima. Simone Appiani guida con 52 punti, inseguito da Angelo Algeri che ne ha 51 e da Giacomo Bonetti che ne ha 50. Poi c’è un gruppetto di cinque partecipanti a quota 49: Roberta Gambarini, Roberto Burattin, Luigi Andrea Cortesi, Luca Martinelli e Michele Moioli.

Nella graduatoria generale rimane invariato il distacco tra primo e secondo, sempre di quattordici punti: Maurizio Ranica conquista sei punti con il Napoli, va a 148 e anche Giovanni Scaglia, che insegue con 134, ne fa sei. Più attardati, troviamo Lorenzo Perniceni a quota 126, Luciano Nava a 125 e Albergo Carona a 124.

Diamo uno sguardo anche alle classifiche speciali: in quella relativa a chi indovina più risultati, Maurizio Ranica è il leader con 50 punti; Franco Colleoni guida la classifica marcatori con 34 punti, inseguito da Delia Marchetti e Giuseppe Ruggeri che ne hanno 32; in quella legata a chi indovina più top player, sono in undici a quota 20, ma Rosa Belotti e Lorenzo Arnoldi sono davanti a tutti perché hanno una media punti migliore.

I pronostici dei partecipanti

Settimana scorsa l’Atalanta ha perso 2-0 l’andata dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. Nel pre gara le sensazioni dei tifosi erano suddivise nei tre esiti: su 1059, in 296 indovinano la sconfitta, a fronte di 397 pareggi e 366 vittorie. Il risultato esatto più gettonato è l’1-1, inserito 215 volte, ma in 45 azzeccano il 2-0 per i tedeschi. Scamacca, scelto 736 volte, è nettamente il più selezionato come marcatore, ma nessuno tra i ragazzi di Palladino batte Kobel. Il migliore tra i nerazzurri è Ederson, il secondo più gettonato dopo Carnesecchi (626) e indovinano in 99. In 164 prendono punti per i cartellini gialli.