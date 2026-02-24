Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Rubriche / Bergamo Città Martedì 24 Febbraio 2026

I premi con «Fubal», che gran battaglia nel girone di ritorno: in otto in tre punti

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Mercoledì 25 febbraio il ritorno con Borussia Dortmund e premi Fubal nell’ultima sfida di febbraio.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Stefano e Mirco Lanzi hanno assistito a Atalanta-Napoli grazie al primo premio nella classifica di gennaio
Stefano e Mirco Lanzi hanno assistito a Atalanta-Napoli grazie al primo premio nella classifica di gennaio

L’Atalanta ribalta il Napoli, vince e prosegue la propria scalata in classifica. Il 2-1 ottenuto da Palladino e dai suoi ragazzi è un risultato pesantissimo e permette di continuare a sognare l’Europa. La squadra è viva su tre fronti e partecipando a Fubal potete divertirvi nel seguire i nerazzurri in ogni competizione fino al termine della stagione. Mercoledì 25 febbraio c’è la Champions League, si gioca il ritorno della sfida con il Borussia Dortmund. All’andata vinsero i tedeschi 2-0. Se volete fare il vostro pronostico - è gratuito e basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it -, considerate che c’è la possibilità che la gara si protragga oltre il novantesimo e Fubal, per quanto riguarda il risultato esatto, tiene conto di eventuali supplementari e rigori.

La gara coi tedeschi è l’ultimo impegno di febbraio, quindi sarà decisiva nell’assegnazione dei premi mensili: due posti in pitch view al primo classificato; una maglia dell’Atalanta autografata al secondo; il terzo in graduatoria vince un pallone firmato dalla squadra.

Le classifiche

C’è bagarre nella graduatoria mensile prima dell’ultima, decisiva, gara. Grazie a ben dieci punti conquistati contro il Napoli, Enrico Pacchiana si piazza momentaneamente in vetta con 28 punti, tallonato da Angelo Algeri e Roberta Maggioni a quota 27. Seguono in quattro a 26: Marina Marini, Roberto Burattin, Giloca 52 e Serena Giossi.

La classifica di ritorno vi accompagnerà fino a fine stagione e al momento è serratissima. Simone Appiani guida con 52 punti, inseguito da Angelo Algeri che ne ha 51 e da Giacomo Bonetti che ne ha 50. Poi c’è un gruppetto di cinque partecipanti a quota 49: Roberta Gambarini, Roberto Burattin, Luigi Andrea Cortesi, Luca Martinelli e Michele Moioli.

Nella graduatoria generale rimane invariato il distacco tra primo e secondo, sempre di quattordici punti: Maurizio Ranica conquista sei punti con il Napoli, va a 148 e anche Giovanni Scaglia, che insegue con 134, ne fa sei. Più attardati, troviamo Lorenzo Perniceni a quota 126, Luciano Nava a 125 e Albergo Carona a 124.

Diamo uno sguardo anche alle classifiche speciali: in quella relativa a chi indovina più risultati, Maurizio Ranica è il leader con 50 punti; Franco Colleoni guida la classifica marcatori con 34 punti, inseguito da Delia Marchetti e Giuseppe Ruggeri che ne hanno 32; in quella legata a chi indovina più top player, sono in undici a quota 20, ma Rosa Belotti e Lorenzo Arnoldi sono davanti a tutti perché hanno una media punti migliore.

I pronostici dei partecipanti

Settimana scorsa l’Atalanta ha perso 2-0 l’andata dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. Nel pre gara le sensazioni dei tifosi erano suddivise nei tre esiti: su 1059, in 296 indovinano la sconfitta, a fronte di 397 pareggi e 366 vittorie. Il risultato esatto più gettonato è l’1-1, inserito 215 volte, ma in 45 azzeccano il 2-0 per i tedeschi. Scamacca, scelto 736 volte, è nettamente il più selezionato come marcatore, ma nessuno tra i ragazzi di Palladino batte Kobel. Il migliore tra i nerazzurri è Ederson, il secondo più gettonato dopo Carnesecchi (626) e indovinano in 99. In 164 prendono punti per i cartellini gialli.

Domenica pomeriggio l’Atalanta ha battuto il Napoli e, su 1017 pronostici, 632 partecipanti indovinano l’esito, a fronte di 265 pareggi e 120 sconfitte. Il 2-1 è il risultato più scelto nel pre gara e azzeccano ben 323 partecipanti. A segno Pasalic, quinto marcatore più inserito nel pre gara, 249 volte, e Samardzic, il sesto, 208 volte. Il migliore in campo è Pasalic e indovinano in 23. Un giallo sventolato verso l’Atalanta e prendono punti in 199.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Napoli
Sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Sociale
Questioni sociali (generico)
Lorenzo Sala
Enrico Pacchiana
Angelo Algeri
Roberta Maggioni
Maurizio Ranica
Atalanta
Fubal
borussia dortmund