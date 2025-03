In Presolana «Fischia il vento»: nuova via sulla parete Nord

C’è del nuovo in Presolana. La parete Nord della Regina delle Orobie, teatro da sempre delle più belle imprese dell’alpinismo sulle montagne bergamasche è in grado ancora oggi di offrire spazi di esplorazione e avventura. Lo hanno dimostrato le Guide alpine bergamasche Yuri Parimbelli, Matteo Piccardi e Simone Semperboni che, lo scorso 5 marzo, hanno tracciato una nuova via sul versante settentrionale della Presolana del Prato. «È il primo itinerario della parete aperto con la tecnica del “misto moderno” salendo con piccozze e ramponi per affrontare sia i tratti di neve e ghiaccio che le sezioni rocciose – spiega Matteo Piccardi –. La nostra montagna di casa ci ha regalato una meravigliosa giornata di scalata, impegnandoci al massimo con una progressione tecnica e difficile, dall’esito mai scontato fino alla fine, lungo una linea logica e bellissima».

I tre scalatori hanno battezzato la nuova via «Fischia il vento», dedicandola all’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che cade proprio quest’anno, e alla memoria di Angelo Bendotti, presidente dell’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza, scomparso lo scorso 23 dicembre. Qualche settimana dopo questo primo approccio, Parimbelli e Piccardi sono tornati sotto la parete per completare la salita, questa volta in cordata con Semperboni. «Yuri ha ripercorso rapidamente la sezione che già avevamo scalato – prosegue Piccardi –. Dalla cengia Simone ha preso il comando, aprendo altre tre lunghezze, anch’esse impegnative e spettacolari, che ci hanno portato fino alla base della colata sospesa di neve pressata e ghiaccio che porta alla caratteristica grotta a metà parete. Qui sono passato io in testa. Dopo i primi metri un po’ incerti, dove sono riuscito a mettere tre protezioni non proprio a prova di bomba, sono riuscito a completare anche questo tiro pazzesco, che rappresentava l’incognita principale della salita. Ancora tre lunghi tiri, di cui l’ultimo nuotando letteralmente nella neve inconsistente, e, poco dopo le 17, siamo finalmente sbucati sulla vetta della Presolana del Prato».

