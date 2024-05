A Treviglio il basket non chiuderà i battenti dopo il trasferimento della Mascio a Orzinuovi

A 24 ore dalla notizia choc del trasferimento della Blu Basket a Orzinuovi una cosa è già certa: a Treviglio la pallacanestro non chiuderà i battenti. Esisterebbero tre prospettive da prendere in seria considerazione. C’è la possibilità di ripartire dalla serie cadetta accordandosi con qualche sodalizio della categoria in cerca di apporti finanziari. Come poi escludere i componenti del consiglio direttivo usciti dalla storica gestione della società non appena Stefano Mascio ne acquisì la proprietà? Da Enzo Mazza a Gian Franco Testa, da Paolo Luinetti a Angelo Soliveri tanto per citare i più in vista di allora ai quali l’argomento baskettaro locale è rimasto più che mai pulsante.