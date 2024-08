Abbonamenti all’Atalanta, in coda al Gewiss Stadium anche di notte - Foto e video

Si è chiusa a quota 11.786 tessere la prelazione della seconda fase della campagna abbonamenti dell’Atalanta, quella riservata ai vecchi abbonati. Dalle 10 di questa mattina (sabato 3 agosto) via alla terza e ultima fase, quella dedicata alla sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, che resterà aperta fino a domenica 18 agosto, vigilia della prima giornata del nuovo campionato di serie A.

Per riuscire ad accaparrarsi un abbonamento, c’è chi davanti allo stadio ha trascorso la notte. Si tratta di un momento storico perché con lo stadio completamente riqualificato è la prima volta che ci sarà la possibilità concreta per tutti i non abbonati delle ultime stagioni di entrare al Gewiss Stadium da nuovo sottoscrittore.