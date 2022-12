Addio a Euro Abate, icona del basket orobico: giocatore, coach e allenatore di alto profilo

Il basket orobico piange la scomparsa di Euro Abate, venuto a mancare giovedì 29 dicembre. Abate, deceduto a 76 anni, è stato una autentica icona del pallone a spicchi bergamasco essendo stato prima ottimo giocatore e successivamente coach e direttore sportivo . Si era avvicinato alla pallacanestro giovanissimo sul campetto di terra battuta dell’oratorio delle Grazie (nel centro città) dove trovò subito spazio nella formazione dell’Alpe. Qui divenne il capitano e nel ruolo di guardia ottenne le promozioni in serie C e B con il presidente Lorenzo Bonaldi. Appese le scarpette al chiodo divenne coach della stessa Alpe sfiorando la promozione in B solo dopo aver perso lo spareggio a Venezia contro la Juvi Cremona. Dopodiché, sempre da allenatore, diresse la formazione di Treviglio con Alberto Mattioli numero uno del sodalizio.