In uno scatto del 2002

La sua lunga storia di partecipazioni alla Marcialonga della Val di Fiemme e Val di Fassa iniziò nel 1971 (514ª posizione) e si è conclusa nel 2013, quando a quasi 80 anni ha terminato la gara classica di 70 chilometri in 5.081ª posizione con il tempo di 7 ore, 36 minuti e 36 secondi, oltre due ore in meno rispetto agli ultimi bergamaschi al traguardo. E dopo quaranta partecipazioni consecutive (la Marcialonga per tre anni non si è disputata) è rimasto comunque nell’ambiente dei «bisonti» (così vengono chiamati i partecipanti), andando ad assistere alle gare: «Non voglio mai mancare per fare il tifo ai ultimi senatori “superstiti” e per aiutare i concorrenti a sciolinare durante la gare» aveva dichiarato qualche anno fa .