Agazzi: «Sofia Goggia è in gran forma». Classifica generale nel mirino

Su tre fronti

Verso Milano-Cortina

Il lavoro sui materiali

Lunedì 1° settembre sul volo con Goggia ci sarà il tecnico orobico Luca Agazzi (al suo fianco per il quarto anno consecutivo, ndr), che fa il punto della situazione: «La nuova stagione è iniziata ad aprile - sottolinea -, con il periodo tra Passo San Pellegrino e Livigno sempre estremamente proficuo. Sulle Dolomiti neve invernale, ideale per fare velocità e per rifinire alcuni dettagli legati agli scarponi. In Valtellina invece abbiamo trovato caldo e quindi abbiamo salato la pista, anche perché troveremo le stesse condizioni di manto anche per il gigante in inverno. L’occasione è stata ulteriormente funzionale per fissare alcuni punti insieme ad Atomic sempre per ciò che concerne i materiali». Circa i dettagli da migliorare nessun dubbio: «Già ad inizio maggio - rileva - eravamo molto soddisfatti, poi abbiamo proseguito l’attività tra l’Italia e qualche giorno a Les Deux Alpes per affinare il discorso tecnica, poiché sul mosso e sulle gobbe bisogna crescere. Però non c’è alcuna fretta, perché Sofia sta sciando bene e soprattutto è in forma anche sul piano fisico. Sta lavorando tantissimo e nella maniera migliore anche su quel fronte». E ottimi feedback anche dall’ultimo training allo Stelvio: «Tecnica sempre al centro con pali nani e giri senza bastoni. Bassa velocità e grande intensità. Esattamente ciò che ci serviva e che avevamo messo in agenda».