Aggredisce l’arbitro: 7 mesi a un giocatore di Albino

Maxi squalifica per un giocatore dell’Oratorio Albino (Seconda categoria girone B), espulso domenica 14 dicembre nel corso della gara che la sua squadra ha disputato in casa e perso per 1-0 contro il Celadina. Il calciatore è infatti stato squalificato dal Giudice sportivo di Bergamo sino al prossimo 18 luglio (in pratica sette mesi) e questo in quanto - si legge dalle motivazioni pubblicate sul comunicato della Delegazione di Bergamo - «dopo l’espulsione per doppia ammonizione, la seconda a seguito di protesta, si avvicinava minacciosamente all’arbitro, proferendo insulti e offese con frasi intimidatorie e blasfeme, mentre appoggiava una mano sulla spalla dell’arbitro». Atteggiamento che poi si protraeva perché «successivamente, dapprima trattenuto ed allontanato dai propri compagni di squadra, reiterava tale comportamento con ulteriori gravi insulti e offese, colpendolo (l’arbitro, ndr) a mano aperta frontalmente all’altezza della spalla con intensità media, facendolo arretrare. Nuovamente veniva trattenuto dai compagni di squadra e fuori dal recinto di gioco manteneva la medesima condotta con minacce ed offese gravi, cessando solo tale condotta a seguito dell’intervento dei dirigenti».