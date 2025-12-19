Burger button
Sport / Valle Seriana
Venerdì 19 Dicembre 2025

Aggredisce l’arbitro: 7 mesi a un giocatore di Albino

IL GIUDICE SPORTIVO. Maxi squalifica per un giocatore della squadra di Seconda categoria girone B, espulso domenica 14 dicembre nel corso della gara che la sua squadra ha disputato in casa e perso per 1-0 contro il Celadina.

Cartellino rosso e maxi squalifica a Luigi Locatelli (Oratorio Albino)
Cartellino rosso e maxi squalifica a Luigi Locatelli (Oratorio Albino)

Maxi squalifica per un giocatore dell’Oratorio Albino (Seconda categoria girone B), espulso domenica 14 dicembre nel corso della gara che la sua squadra ha disputato in casa e perso per 1-0 contro il Celadina. Il calciatore è infatti stato squalificato dal Giudice sportivo di Bergamo sino al prossimo 18 luglio (in pratica sette mesi) e questo in quanto - si legge dalle motivazioni pubblicate sul comunicato della Delegazione di Bergamo - «dopo l’espulsione per doppia ammonizione, la seconda a seguito di protesta, si avvicinava minacciosamente all’arbitro, proferendo insulti e offese con frasi intimidatorie e blasfeme, mentre appoggiava una mano sulla spalla dell’arbitro». Atteggiamento che poi si protraeva perché «successivamente, dapprima trattenuto ed allontanato dai propri compagni di squadra, reiterava tale comportamento con ulteriori gravi insulti e offese, colpendolo (l’arbitro, ndr) a mano aperta frontalmente all’altezza della spalla con intensità media, facendolo arretrare. Nuovamente veniva trattenuto dai compagni di squadra e fuori dal recinto di gioco manteneva la medesima condotta con minacce ed offese gravi, cessando solo tale condotta a seguito dell’intervento dei dirigenti».

Erroraccio del Trealbe

Sempre in Seconda categoria, ma questa volta nell’ambito del girone A, si segnala un risultato modificato a tavolino. La gara Villa d’Adda-Trealbe, disputata lo scorso 7 dicembre, si era conclusa sul campo con il punteggio di 1-1 (vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, pareggio degli ospiti a metà ripresa), ma tale risultato non è stato omologato: a seguito del ricorso presentato dal Villa d’Adda il Giudice sportivo ha infatti inflitto lo 0-3 al Trealbe, reo di aver effettuato sei sostituzioni (contro le cinque previste al massimo dal regolamento) rendendo di conseguenza irregolari tanto la sua prestazione quanto la partita in generale. Per quanto riguarda la classifica del girone, questo provvedimento consegna due punti in più alla squadra di mister Pirovano, che resta all’ottavo posto salendo però a quota 18; mentre si complica ulteriormente la posizione già precaria del team di Treviolo e Albegno, sempre penultimo ma ora con soli 9 punti all’attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Bergamo
Sport
Calcio
Giustizia, Criminalità
Processo
Pena
Forze Ordine
Luigi Locatelli
Celadina
Oratorio Albino
Villa d’Adda
Trealbe