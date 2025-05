Al termine di Atalanta-Parma il saluto alla squadra e a Rafael Toloi

Domenica 25 maggio alle 20.45 si conclude la stagione dell’Atalanta, con la sfida contro il Parma al Gewiss Stadium. L’occasione giusta per festeggiare con i tifosi la quinta qualificazione alla Champions League negli ultimi sette anni: per questo la società invita i tifosi a non lasciare lo stadio subito dopo il fischio finale. E c’è di più.