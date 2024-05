All’Atalanta il “Revelation Award”, Luca Percassi: «Grazie a Gasperini, ai giocatori e a D’Amico»

«Voglio cogliere l’opportunità per ringraziare enormemente Gasperini che ha fatto un lavoro fantastico, poi i giocatori, il direttore sportivo Tony D’Amico e mio padre, il vero cuore del club». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha commentato così l’assegnazione del Globe Soccer Awards Europe al club bergamasco, avvenuta a Cala di Volpe in Costa Smeralda, quale squadra rivelazione a livello europeo dopo aver vinto l’Europa League in finale a Dublino il 22 maggio scorso contro il Bayer Leverkusen.

Le motivazioni del riconoscimento

«Una squadra provinciale italiana, l’Atalanta, ha conquistato il secondo titolo europeo per importanza, battendo l’imbattuto Bayer Leverkusen per 3 a 0, dopo aver eliminato ai quarti di finale il Liverpool vincendo per 3 a 0 ad Anfield - si legge tra le motivazioni del premio Revelation Award -. Il risultato è straordinario e regala la storia ad una società che da anni si distingue per la qualità assoluta del suo calcio, grazie alla guida di un tecnico - Gasperini - capace di insegnare a vincere attraverso il dominio assoluto del campo sul piano fisico e tecnico. Se l’Atalanta dovesse vincere la Supercoppa europea del 15 agosto potrebbe legittimamente essere considerata la più forte squadra europea del 2023-24».