Europei di tiro in Ungheria, doppia medaglia per il poliziotto Zucchelli

Medaglia d’argento nella competizione a squadre e bronzo in quella individuale. La Questura di Bergamo festeggia la doppia impresa del vice sovrintendente Massimo Zucchelli agli europei di tiro dinamico sportivo di Buzsak in Ungheria. Il poliziotto bergamasco, in servizio all’aeroporto di Orio presso l’ufficio della Polizia di Frontiera, è stato uno dei protagonisti della trionfale spedizione italiana. Questa estate, nella competizione continentale di Shotgun, gli azzurri hanno centrato il record di 23 medaglie. Reduce dal doppio trionfo nella categoria Standard Senior, il sovrintendente ha incontrato il questore Andrea Valentino, che si è congratulato portando gli auguri e i complimenti di tutta la Polizia di Stato bergamasca.