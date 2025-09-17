Altri sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Settembre 2025
Europei di tiro in Ungheria, doppia medaglia per il poliziotto Zucchelli
L’IMPRESA. Il vice sovrintendente, in forza all’aeroporto di Orio, ha centrato un argento e un bronzo.
Medaglia d’argento nella competizione a squadre e bronzo in quella individuale. La Questura di Bergamo festeggia la doppia impresa del vice sovrintendente Massimo Zucchelli agli europei di tiro dinamico sportivo di Buzsak in Ungheria. Il poliziotto bergamasco, in servizio all’aeroporto di Orio presso l’ufficio della Polizia di Frontiera, è stato uno dei protagonisti della trionfale spedizione italiana. Questa estate, nella competizione continentale di Shotgun, gli azzurri hanno centrato il record di 23 medaglie. Reduce dal doppio trionfo nella categoria Standard Senior, il sovrintendente ha incontrato il questore Andrea Valentino, che si è congratulato portando gli auguri e i complimenti di tutta la Polizia di Stato bergamasca.
Successi nello sparo che si sommano a quelli dell’assistente Chiara Neviani e del sovrintendente Roberto Vezzoli, in forza in via Noli, rispettivamente argento e oro nazionale a Perugia, e ora in gara ai mondiali in Sudafrica.
