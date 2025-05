Alzano Lombardo, un murale dedicato a Michela Moioli

Un gruppo Facebook, una raccolta fondi, un artista e uno splendido tributo ad una concittadina. «Sei di Alzano Lombardo se...» lancia l’idea che trova il finanziamento in tempo zero e Giuseppe Russo, con la sua creatività ed il suo estro, realizza uno splendido murale. Michela Moioli è stata così omaggiata dalla sua gente.

Il murale per Michela Moioli

Quella che l’ha vista nascere, crescere, arrivare in cima all’Olimpo nel 2018 con l’oro a PyeongChang e conquistare l’oro mondiale nel marzo scorso a St Moritz oltre a tre Coppe del Mondo. La snowboarder azzurra più vincente di tutti i tempi, allora – come si vede da una storia sul suo profilo Instagram - ha portato l’amatissima nonna Adriana ad ammirare l’opera. L’ubicazione è la zona delle scuole medie del paese. «Ringrazio gli amici di Alzano Lombardo, il Comune e l’artista Giuseppe Russo per questo omaggio stupendo», ha scritto la campionessa della tavola sui social. E non per niente anche il gruppo ha cambiato l’immagine della copertina scegliendo proprio una fotografia del dipinto. Splendida dimostrazione di quando il tam tam fa rima con orgoglio, tifo e passione.