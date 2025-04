Anche lo sport bergamasco si ferma per i funerali di Papa Francesco

Recependo l’invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, anche lo sport locale ferma i suoi campionati sabato 26 aprile, giorno delle esequie di Papa Francesco.

Il calcio dei dilettanti, così come quello dei professionisti, pare destinato a fermarsi. Va però detto che gli inviti alla sospensione formulati da Ministero e Coni non sono ancora stati recepiti ufficialmente dai Comitati regionali e dalle Delegazioni provinciali della Figc, che attendono in tal senso le indicazioni in arrivo da Roma. Nel caso di stop salterebbero alcuni anticipi (ad esempio Leffe-Ranica di Prima categoria girone E, oltre che la finale provinciale Allievi Under 16 Città di Albino-Zognese), ma in particolar modo le partite del calcio giovanile previste abitualmente nel prefestivo (ad esempio quelle delle categorie Juniores, Esordienti, Pulcini).

Il Csi di Bergamo pare invece intenzionato a confermare tutte le proprie attività, accompagnandole a momenti di riflessione e preghiera visti quale strumento di ricordo del Papa e del suo messaggio.

Anche il mondo della pallavolo si ferma in occasione delle esequie di Papa Francesco: tutti i comitati Fipav hanno deciso di sospendere le partite di sabato. Si fermeranno quindi i campionati di Serie B maschile (con la Zotup Scanzo e la Mgr Grassobbio) e le Serie B1 (Don Colleoni Trescore) e B2 femminili (Brembo Volley Team, Lurano e Prefabbricati Moioli Volley Bergamo). Queste società dovranno comunicare, entro le 12 di domani, le date dei recuperi. Si fermeranno anche i campionati regionali di Serie C e di Serie D e i campionati provinciali giovanili (e la Coppa Bergamo), le cui erano state programmate per sabato 26.

Passando al basket, la sospensione disposta dalla Federbasket su disposizione di Governo e Coni non riguarda Jesolo-Unica BluOrobica Bergamo (Serie B Interregionale, in campo il 25 aprile) e OroRosa-Fernese (playoff Serie C femminile). Già posticipata a domenica (ore 18) Elle Erre Seriana Bk 75-Mazzano (playoff Serie C maschile), in attesa di riposizionamento, nella stessa categoria, 9 Care Romano-Ospitaletto (playoff) e Bellini Virtus Gorle-Chiari (playout), oltre che Broni-Playing For Bergamo Edelweiss Albino (playout Serie B femminile). Sono un totale di 140 le gare di campionati regionali sottoposte a rinvio.

Per la pallanuoto non giocheranno Pallanuoto Bergamo e Onda Blu Dalmine (Serie B maschile) e Isocell Orobica di Serie C maschile. Per quanto riguarda l’atletica, sospesa la riunione provinciale di triathlon su pista per Esordienti di Alzano Lombardo. Nel rugby, l’unico spostamento... a tinte bergamasche dovrebbe essere quello del Sei Nazioni femminile: si sta ragionando sulla nuova data di Italia-Galles, che vede impegnata l’orobica Silvia Turani.