Atalanta, abbondanza per Gasperini. Sono tutti disponibili per la Fiorentina

Sarà l’ultima partita delle sette supersfide consecutive concentrate in poco tempo che hanno un po’ allontanato i nerazzurri dalla quarta posizione in A, ma che hanno consentito loro di continuare l’avventura europea con la prima vittoria del tour del force, quella appunto del 2-1 allo Sporting (il bilancio include anche tre pareggi e due ko). Ed è positivo che mister Gasperini possa avvicinarsi alla sfida con i Viola senza nessun giocatore infortunato, visto che l’infermeria è vuota. A questo punto diventa fondamentale la gestione della stanchezza dei giocatori e poterli ruotare senza problemi rappresenta un ulteriore punto di forza.

Importante la gestione della stanchezza

L’Atalanta ha ripreso a lavorare giovedì 14 marzo, il giorno dopo l’impresa di Europa League e chi ha giocato contro i portoghesi si è dedicato a un lavoro di scarico. L’Atalanta ha quattro diffidati in campionato, de Roon, Zappacosta, Lookman e Hateboer, e può darsi che anche questo dato incida nelle scelte de tecnico, ma la gestione della stanchezza resta prioritaria. Proprio per questo motivo è probabile il rientro tra i titolari di Koopmeiners e Scalvini, che giovedì si sono seduti in panchina (l’olandese è però entrato al 19’ st), così come quello di Ruggeri, De Ketelaere ed eventualmente anche Pasalic. E di Carnesecchi, che è il numero uno di campionato. Possibile panchina, per turnover, invece, per Djimsiti, Ederson e Scamacca.