Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 03 Febbraio 2026

Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea card

CALCIO. Dal 5 febbraio scatta la fase di prelazione per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Dal 16 la vendita libera.

Redazione Web
Redazione Web
La coreografia per Atalanta-Athletic, l’ultima sfida di Champions League giocata allo stadio di Bergamo
La coreografia per Atalanta-Athletic, l’ultima sfida di Champions League giocata allo stadio di Bergamo
(Foto di Afb)

Bergamo

Mercoledì 25 febbraio l’Atalanta ospita a Bergamo il Borussia Dortmund per la partita di ritorno dei playoff di Champions League: il club nerazzurro ha pubblicato tutte le informazioni necessarie per orientarsi nell’acquisto dei biglietti.

I biglietti per Atalanta-Borussia

Quattro fasi di vendita dei biglietti. La prima sarà quella di prelazione riservata agli abbonati alla fase campionato della Champions League, che potranno confermare il proprio posto dalle 10 del 5 febbraio alle 19 dell’11 febbraio.

Seguirà una seconda fase di prelazione riservata agli abbonati alla fase campionato della Champions League che non potranno confermare il proprio posto - in Tribuna d’Onore e Tribuna Rinascimento - in quanto riservato alla Uefa secondo i regolamenti istituzionali. Gli abbonati potranno selezionare un altro posto tra quelli disponibili, dalle 10 alle 19 del 12 febbraio.

Dalle 10 del 13 febbraio alle 19 del 15 febbraio si svolgerà la fase di prelazione riservata ai possessori di Dea card, con le stesse tariffe della vendita libera. Vendita libera che scatterà alle 10 del 16 febbraio. Tutte le info e i prezzi a questo link.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Evento sportivo
Atalanta
borussia dortmund
UEFA