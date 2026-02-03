Sport / Bergamo Città
Martedì 03 Febbraio 2026
Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea card
CALCIO. Dal 5 febbraio scatta la fase di prelazione per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Dal 16 la vendita libera.
Bergamo
Mercoledì 25 febbraio l’Atalanta ospita a Bergamo il Borussia Dortmund per la partita di ritorno dei playoff di Champions League: il club nerazzurro ha pubblicato tutte le informazioni necessarie per orientarsi nell’acquisto dei biglietti.
I biglietti per Atalanta-Borussia
Quattro fasi di vendita dei biglietti. La prima sarà quella di prelazione riservata agli abbonati alla fase campionato della Champions League, che potranno confermare il proprio posto dalle 10 del 5 febbraio alle 19 dell’11 febbraio.
Seguirà una seconda fase di prelazione riservata agli abbonati alla fase campionato della Champions League che non potranno confermare il proprio posto - in Tribuna d’Onore e Tribuna Rinascimento - in quanto riservato alla Uefa secondo i regolamenti istituzionali. Gli abbonati potranno selezionare un altro posto tra quelli disponibili, dalle 10 alle 19 del 12 febbraio.
Dalle 10 del 13 febbraio alle 19 del 15 febbraio si svolgerà la fase di prelazione riservata ai possessori di Dea card, con le stesse tariffe della vendita libera. Vendita libera che scatterà alle 10 del 16 febbraio. Tutte le info e i prezzi a questo link.
