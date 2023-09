Atalanta, un buon avvio se si esclude il punto nero di Frosinone

Dopotutto sei punti in tre turni è un bottino consistente che permette alla squadra atalantina di non perdere contatto con i piani alti della classifica. A incutere ottimismo sono le convincenti prove offerte nel corso dei successi contro Sassuolo (a Reggio Emilia) e Monza (al Gewiss Stadium).

Riscontri decisamente positivi sono venuti pure dalle prove individuali a cominciare dai nuovi innesti Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac. Sulle pedine confermate meritevoli di citazioni sugli altri Musso (non a caso di nuovo convocato nella nazionale argentina) ed Ederson. Di questo passo saremmo di fronte a un team in grado di riservarci percorsi di spessore sia in campionato sia nella League Europea inserendo a viva voce la sempre appetibile Coppa Italia, inseguita dal 1963.