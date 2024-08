Atalanta, chiusa la campagna abbonamenti: esauriti tutti i settori - Foto e video

Si è chiusa a quota 15.200 tessere la campagna abbonamenti dell’Atalanta per il campionato di Serie A. Dopo le fasi di prelazione, dalle 10 di questa mattina (sabato 3 agosto) è scattato il via alla terza e ultima fase, quella dedicata alla sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, durata circa otto ore: tutti i settori sono andati esauriti.

Per riuscire ad accaparrarsi un abbonamento, c’è chi davanti allo stadio ha trascorso la notte. Si tratta di un momento storico perché con lo stadio completamente riqualificato, per la prima volta c’è stata la possibilità concreta per tutti i non abbonati delle ultime stagioni di entrare al Gewiss Stadium da nuovi sottoscrittori.