Atalanta, i convocati di Juric per il Lecce: fuori Lookman e Scamacca
CALCIO. Nerazzurri a caccia della prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro Pisa e Parma.
È ufficiale la lista dei convocati di Juric per Atalanta-Lecce, terza giornata di campionato in programma domenica 14 agosto allo stadio di Bergamo. Nerazzurri a caccia della prima vittoria stagionale, con diverse assenze: restano a casa gli infortunati Bakker, Kolasinac, Ederson, Scamacca, oltre a Lookman.
I convocati per Atalanta-Lecce
Questa la lista dei convocati.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric, Scalvini, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, de Roon, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: Camara, De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Sulemana.
