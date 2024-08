Atalanta, dal Torino ecco Bellanova - Foto/video

L’Atalanta lo ha acquistato dal Torino con un’operazione lampo che ha permesso di chiudere l’affare già martedì sera sulla base di una quota fissa che si aggira sui 20–22 milioni + bonus, per un totale di circa 25 milioni.

L’accordo

Per Bellanova sono stati perfezionati i dettagli e le ultime formalità e ora mancano solo viste mediche, firme sul contratto (quadriennale con opzione sul quinto?) e ufficialità da parte del club. L’Atalanta, a questo punto, potrebbe intervenire anche sulla fascia opposta, magari rimettendosi sulle tracce di Robin Gosens, corteggiato in Premier League (Crystal Palace pare), che però non si è ancora accasato.