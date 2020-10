Atalanta, debutto in Danimarca Poi Ajax e Liverpool - Il calendario

Il calendario di Champions dell’Atalanta assomiglia tanto a quello dell’anno scorso. Partenza in casa della più debole, esordio casalingo con la squadra di medio livello e terza giornata contro l’avversaria imbattibile: da Dinamo-Shakhtar-City siamo passati a Midtjylland-Ajax-Liverpool. La differenza è che con gli inglesi si giocherà prima in casa e poi in trasferta.

Si comincia in Danimarca

Venerdì sera è stato definito il programma dei gironi, che erano stati svelati giovedì: l’Atalanta ha scoperto che esordirà in Danimarca. E ha segnato in rosso le due partite con l’Ajax: l’andata sarà la prima gara bergamasca nella storia della Champions League, il ritorno potrebbe essere l’incontro decisivo per la qualificazione all’eliminazione diretta . Sei giornate da consumare in soli quarantanove giorni, vista la compressione di un programma partito in ritardo per via del ritardo della scorsa stagione: i nerazzurri inseguiranno il loro sogno tra mercoledì 21 ottobre e mercoledì 9 dicembre.