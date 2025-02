Atalanta, è ufficiale: Posch nuovo difensore nerazzurro

Posch all’Atalanta: la società conferma il blitz nella notte tra l’1 e il 2 febbraio che porta il difensore polacco nelle file nerazzurre. «Atalanta BC comunica di aver acquisito da Bologna FC 1909 - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch, 27enne nazionale austriaco che conosce bene il nostro campionato, avendo disputato in Serie A 75 partite nelle ultime due stagioni e mezza. Il nuovo innesto nerazzurro ha scelto il 5 come numero di maglia» scrive in una nota la società atalantina.

Nato a Judenburg, in Austria, e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Admira Wacker, si è poi trasferito in Germania, all’Hoffenheim, con cui debutta in Uefa Europa League a fine settembre 2017 contro il Lugoderec. Con l’Hoffenheim colleziona 109 presenze in Bundesliga in cinque stagioni. Il suo approdo nella Serie A italiana risale all’estate del 2022, quando si lega al Bologna, dapprima in prestito e poi a titolo definitivo. In due stagioni e mezza con i felsinei gioca 85 partite complessive, vale a dire in tutte le competizioni, segnando 7 reti e servendo 6 assist-gol. Circoscrivendo il suo personale score alla sola corrente stagione, conta 14 presenze in Serie A e 6 in Uefa Champions League. È nazionale austriaco dal giugno 2019: al suo attivo 42 presenze, impreziosite da 2 reti.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono un caloroso benvenuto a Stefan, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra» scrive la società.

Posch all’Atalanta, anzi no, anzi sì. Colpi di scena nel penultimo giorno di mercato. Domenica pomeriggio (2 febbraio), il club nerazzurro aveva praticamente chiuso l’acquisto di Stefan Posch dal Bologna, in serata la situazione è cambiata, con l’inserimento dell’Hoffenheim, ma poco prima di mezzanotte si è risolto l’intrigo: l’austriaco si veste di nerazzurro.

Rinforzo in difesa

I due club avevano già completato lo scambio di documenti e il difensore si è subito mosso verso Bergamo, dove è approdato in serata: prestito oneroso da 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 7 e una penale di un ulteriore milione qualora lo stesso riscatto non fosse esercitato. Un giocatore pronto, che conosce la Serie A, utile per rinforzare subito la difesa atalantina, in piena emergenza dopo i lunghi infortuni di Scalvini e Kossounou. Il nazionale austriaco, 27 anni, a Bologna ha fatto principalmente il terzino destro nella difesa a 4, ma nasce come centrale e nel sistema di Gasperini funzionerebbe come «braccetto» destro.

Il colpo di scena in serata

A un certo punto tutto era fatto, poi però c’è stato il ribaltone: in serata è (ri)entrato in gioco l’Hoffenheim. Ovvero il vecchio club di Posch, da cui il Bologna l’aveva comprato nel 2022: era da giorni che i tedeschi pensavano all’austriaco, ma le loro offerte erano state ritenute insufficienti dal club rossoblù: «Il Como sarebbe disposto ad acquistarlo, ma il ragazzo preferirebbe tornare all’Hoffenheim: la formula non è però quella giusta», aveva detto sabato il ds Marco Di Vaio.

Il primo inserimento dell’Atalanta sembrava avere cambiato tutto, accontentando Bologna (che avrebbe chiuso la cessione a titolo definitivo) e giocatore: poi, però, l’Hoffenheim ha tentato il blitz in extremis e in serata ha cambiato la propria offerta, mettendo sul piatto 6 milioni e 1 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo e non più in prestito. Nell’ultimo periodo l’austriaco era finito ai margini: deve essersi rotto qualcosa nel rapporto con l’ambiente, dopo due anni e mezzo da titolare fisso, perché Posch è scivolato prima in panchina e poi in tribuna, per ragioni di mercato. Il duello Como-Hoffenheim ha caratterizzato i giorni scorsi e sembrava essere stato vinto dai lariani, a un passo dal colpo: poi è entrata in scena l’Atalanta scompigliando le carte e arrivando ad un passo dalla chiusura, prima dell’inatteso dietrofront. Infine, un ultimo colpo di scena: l’Atalanta ha avuto la meglio, l’accordo è stato trovato, il giocatore ha accettato e il caso è stato disinnescato. Decisiva la parola che lo stesso Posch aveva dato alla società nerazzurra.

Non solo difesa

Certo è che se l’Atalanta non avesse chiuso per Posch, avrebbe dovuto tentare l’assalto in extremis a un altro difensore: non Anselmino, perché l’argentino del Chelsea finirà all’Olympique Marsiglia, che i nerazzurri avevano provato ad anticipare con l’inserimento dei giorni scorsi, prima di virare ieri su Posch. Sarebbe restato Bertola dello Spezia, che non ha la stessa esperienza del bolognese, ma che si muoverebbe per circa un milione, essendo in scadenza a giugno: l’ipotesi resta comunque ancora in piedi. Altrimenti ci sono Goglichidze dell’Empoli (ma la Roma è vicina), Pavlovic del Milan e Pongracic della Fiorentina.